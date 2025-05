Controlli al casello | 21 sanzioni

Controlli per accertare 21 infrazioni al codice della strada effettuati soprattutto sui mezzi pesanti. Il tutto ha fruttato sanzoni per quasi 1.500 euro. Lunedì mattina la Polizia di Stato di Forlì e la Polizia Locale di Gatteo, insieme a due ispettori dell’Ispettorato del lavoro di Forlì, sono stati impegnati in una fitta serie di Controlli congiunti sui mezzi pesanti in transito dal casello di Valle del Rubicone della A14 a Gatteo e nella vicina viabilità ordinaria. Le verifiche delle tre pattuglie della Sottosezione autostradale di Forlì e dei due equipaggi della Polizia Locale si sono focalizzate su efficienza dei veicoli, rispetto dei tempi di guida e riposo, documentazione a seguito dei conducenti e regolarità della posizione lavorativa di quest’ultimi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Controlli al casello: 21 sanzioni E’ stata sufficiente una mattinata diper accertare 21 infrazioni al codice della strada effettuati soprattutto sui mezzi pesanti. Il tutto ha fruttato sanzoni per quasi 1.500 euro. Lunedì mattina la Polizia di Stato di Forlì e la Polizia Locale di Gatteo, insieme a due ispettori dell’Ispettorato del lavoro di Forlì, sono stati impegnati in una fitta serie dicongiunti sui mezzi pesanti in transito daldi Valle del Rubicone della A14 a Gatteo e nella vicina viabilità ordinaria. Le verifiche delle tre pattuglie della Sottosezione autostradale di Forlì e dei due equipaggi della Polizia Locale si sono focalizzate su efficienza dei veicoli, rispetto dei tempi di guida e riposo, documentazione a seguito dei conducenti e regolarità della posizione lavorativa di quest’ultimi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

