Conti in rosso in Vaticano | il prossimo Papa dovrà risanare le finanze

rosso come i cardinali, ma anche come i Conti del Vaticano. risanare le finanze della Santa Sede sarà inevitabilmente una delle priorità del prossimo Papa. Se n'è parlato anche nelle congregazioni generali di questi giorni. L'urgenza è dettata dai numeri: dal Covid in poi i bilanci sono costantemente in negativo. Meno 78 milioni di euro nel 2022, meno 83 l'anno dopo, e ancora circa meno 70 nel 2024. Una situazione che preoccupa e sulla quale è intervenuto più volte anche Papa Francesco. Durante la pandemia aveva chiesto ai cardinali un sacrificio economico, tagliando le loro indennità di circa 500 euro al mese. Poi, lo scorso autunno, un ulteriore taglio di altri 100 euro per contribuire alla riduzione del deficit. La Santa Sede si regge economicamente su donazioni, attività culturali e finanziarie.

