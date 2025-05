Conti della Santa Sede in rosso la prima sfida del nuovo Papa

Santa Sede, dal punto di vista economico si regge soltanto sulle entrate frutto di donazioni, attività culturali o finanziarie. Niente tasse in Vaticano. Ma poiché negli ultimi anni anche la generosità dei fedeli è andata via via scemando, ecco che pure i Conti hanno registrato un sensibile peggioramento come dimostra il bilancio dell'Obolo di San Pietro: 52 milioni di entrate, 103 di uscite. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Conti della Santa Sede in rosso, la prima sfida del nuovo Papa Una situazione che preoccupa ovviamente e sulla quale era già intervenuto a più riprese lo stesso Bergoglio. Proprio ai cardinali il Pontefice, durante la pandemia, aveva chiesto un sacrificio economico, riducendo loro l'indennità di circa 500 euro mensili. E poi ancora lo scorso autunno, un altro taglio, altri 100 euro per ridurre il deficit vaticano. Del resto la, dal punto di vista economico si regge soltanto sulle entrate frutto di donazioni, attività culturali o finanziarie. Niente tasse in Vaticano. Ma poiché negli ultimi anni anche la generosità dei fedeli è andata via via scemando, ecco che pure ihanno registrato un sensibile peggioramento come dimostra il bilancio dell'Obolo di San Pietro: 52 milioni di entrate, 103 di uscite. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo...

Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, ...

Bilanci in rosso al Vaticano: la sfida che attende il prossimo papa - In conclave entrano anche i problemi finanziari della Santa Sede. Papa Bergoglio ha segnato un'epoca di riforme finanziarie. Però non ha risanato i conti tra donazioni in calo, spese della Curia non c ...

Allarme rosso sui conti del Vaticano - Papa Francesco ha detto a un gruppo di dipendenti nell'ottobre 2023 che i conti non tornano e la situazione ... di Sloane avenue, dove la Santa Sede ha perso 100 milioni di sterline.