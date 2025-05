Conte | governo prende in giro lavoratori

lavoratori senza tutele, precarietà, boom di Cig, il 9% degli occupati in povertà","4 giovani su 10 che guadagnano meno di 9 euro all'ora", tre morti sul lavoro al giorno. "Non è questa la Repubblica sul lavoro che ci racconta la nostra Costituzione","Diciamo basta" Così il leader 5s,Conte,sui social nel giorno della Festa dei lavoratori. Il "governo è totalmente sordo" a questi problemi,"prende in giro i lavoratori". "Ai referendum dell'8 e 9 giugno il M5s dirà 4 volte sì" ai quesiti sul lavoro, per riconquistare diritti e tutele.

Conte lancia la piazza contro il governo: “Economia ferma, stanchi delle prese in giro”. Schlein: “Ci siamo, organizziamola insieme” - Giuseppe Conte chiama, Elly Schlein risponde. I leader dei due maggiori partiti del centrosinistra si sfidano a distanza su una suggestione: convocare una manifestazione di piazza contro i fallimenti del governo su economia e salari. A lanciare l’idea è il presidente 5 stelle in un’intervista alla Stampa: “È ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazione contro il racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’economia sta andando bene”. 🔗ilfattoquotidiano.it

