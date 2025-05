Conte scudetto e addio? I bookie puntano sulla permanenza ma in quota spuntano Milan e Juventus

Scudetto al Napoli, Conte: “Saremmo folli se non ci pensassimo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo”. Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. “Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. 🔗anteprima24.it

Conte ha un vantaggio su Inzaghi e Gasperini: chiave decisiva per lo scudetto? - Antonio Conte avrebbe un vantaggio nei confronti di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini nella corsa scudetto: di cosa si tratta Sarà un turno potenzialmente decisivo quello che andrà in scena in questo weekend. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia, mentre Atalanta e Inter si incroceranno nel big match del Gewiss Stadium. Toccherà prima agli azzurri scendere in campo, nel lunch match delle 12. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

"Conte lascerà il Napoli dopo avere vinto lo scudetto?". La risposta di Pedullà - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha tessuto le lodi dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte. Inoltre ha risposto alla domanda di un tifoso. 🔗msn.com