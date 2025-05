Conte M5s | Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio non fatevi ingannare

Maggio 2025 "Ho un messaggio per voi per questo 1 Maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare le cose.Tre lavoratori al giorno escono di casa e non vi fanno ritorno, in questo Contesto, il Movimento 5 Stelle invita a votare sì ai quattro sì ai referendum previsti per l'8 e 9 giugno, un'importante opportunità per riconquistare diritti e tutele erosi da scelte politiche e normative discutibili, come il Jobs Act", così Giuseppe Conte in un video sui social in occasione del Primo Maggio. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare (Agenzia Vista) Roma, 012025 "Ho unper voi per. Non, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare le cose.Tre lavoratori al giorno escono di casa e non vi fanno ritorno, insto, il Movimento 5 Stelle invita a votare sì ai quattro sì ai referendum previsti per l'8 e 9 giugno, un'importante opportunità per riconquistare diritti e tutele erosi da scelte politiche e normative discutibili, come il Jobs Act", così Giuseppein un video sui social in occasione del. FbFonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moggi giustifica Conte: «Ho letto questo su di lui sui giornali, ma c’è una ragione dietro il suo sfogo! Lo ha imparato da noi alla Juve» - di Redazione JuventusNews24Moggi evidenzia cosa ha spinto Conte a sfogarsi prima e dopo la sfida contro il Monza: le sue parole rievocano il passato alla Juve TUTTOmercatoWEB ha intervistato Luciano Moggi, che svela il motivo dello sfogo di Antonio Conte a Napoli prima e dopo la sfida contro il Monza. Nel suo intervento, l’ex DG della Juve rievoca il passato bianconero con le seguenti parole. PAROLE – «Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. 🔗juventusnews24.com

Un po' di Pd da Conte. Schlein non sarà all’evento M5s, presente una delegazione - Esserci o non esserci, oggi, dal Pd, alla manifestazione no-Rearm con il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte (che non a caso, a intermitten... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Brignone, il messaggio dopo l’infortunio: “Questa volta l’ho fatta grossa” - (Adnkronos) – Federica Brignone torna a parlare. La sciatrice azzurra, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, si è infortunata gravemente durante i campionati italiani di gigante ed è stata costretta a operarsi. Gli esami hanno infatti evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla […] L'articolo Brignone, il messaggio dopo l’infortunio: “Questa volta l’ho fatta grossa” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare; Schlein tra gli operai con i garofani rossi, gli auguri della segretaria Pd per il Primo Maggio; Primo Maggio, Bonelli (Avs): Stipendi bassi e precarietà emergenza, da Governo solo propaganda; Grillo: Conte ha disintegrato M5S. L'ex premier: Non ci lasciamo calpestare. VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare - (Agenzia Vista) "Ho un messaggio per voi per questo 1 maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Conte punge la Meloni: “Su Marte con l’aiuto di Musk” - L'affondo di Giuseppe Conte, leader del M5s, verso la Premier Giorgia Meloni dopo il messaggio per la festa dei lavoratori e il primo maggio. 🔗newsmondo.it

Corteo M5S contro riarmo, Conte: “Finita luna di miele di Meloni con l’Italia. Inizia alternativa” - “Siamo in 100mila mi dicono", urla dal palco il presidente del M5S, Giuseppe Conte ... Giuseppe Conte: "Da questa piazza – dice – arriva un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano ... 🔗repubblica.it