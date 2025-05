Conte | Lavoratori senza tutele e in povertà il dramma della precarietà e delle morti sul lavoro | basta!

Il 9% degli occupati in Italia vive in povertà, mentre quattro giovani su dieci guadagnano meno di nove euro all'ora. Ogni giorno, tre Lavoratori escono di casa e non vi rientrano più, vittime di incidenti mortali sul posto di lavoro. Non possiamo più ignorare una realtà che contrasta con la promessa della nostra Costituzione, che pone il lavoro al centro del benessere sociale.Il leader del M5s, Giuseppe Conte, denuncia su Facebook: "La Repubblica non è questa. Diciamo basta." E aggiunge: "Ai referendum dell'8 e 9 giugno, il M5s dirà 4 volte sì. È un'occasione per riconquistare i diritti e le tutele che sono stati sottratti ai Lavoratori dalle scelte politiche e leggi errate, come il Jobs act."

