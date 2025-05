Conte ha chiesto un incontro a De Laurentiis | vuole sapere che Napoli ha in mente Repubblica

Conte vuole sapere che Napoli ha in mente De Laurentiis per i cento anni del club (Repubblica)Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:L’eventuale vittoria a Lecce aprirebbe un primo capitolo relativo ai festeggiamenti dello scudetto. Dettagli, al momento, non ce ne sono: è tutto legato ai risultati degli azzurri di Conte, ma al sindaco – qualora ci fossero i presupposti di ordine pubblico dopo i necessari dialoghi con prefettura e questura – piacerebbe rispolverare il suo antico pallino, quello del bus scoperto in giro per la città, come non accaduto nel 2023. Ma siamo nel campo dei desideri, adesso è inutile affrontare un tema del genere perché va corroborato dai fatti, cioè le vittorie del Napoli. De Laurentiis ha in programma pure l’incontro con Antonio Conte. È stato lo stesso allenatore a sollecitarlo, dopo la vittoria di Monza, in merito ai programmi relativi alla prossima stagione. 🔗 Ilnapolista.it - Conte ha chiesto un incontro a De Laurentiis: vuole sapere che Napoli ha in mente (Repubblica) cheha inDeper i cento anni del club ()Scrivecon Pasquale Tina:L’eventuale vittoria a Lecce aprirebbe un primo capitolo relativo ai festeggiamenti dello scudetto. Dettagli, al momento, non ce ne sono: è tutto legato ai risultati degli azzurri di, ma al sindaco – qualora ci fossero i presupposti di ordine pubblico dopo i necessari dialoghi con prefettura e questura – piacerebbe rispolverare il suo antico pallino, quello del bus scoperto in giro per la città, come non accaduto nel 2023. Ma siamo nel campo dei desideri, adesso è inutile affrontare un tema del genere perché va corroborato dai fatti, cioè le vittorie del. Deha in programma pure l’con Antonio. È stato lo stesso allenatore a sollecitarlo, dopo la vittoria di Monza, in merito ai programmi relativi alla prossima stagione. 🔗 Ilnapolista.it

