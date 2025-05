Congresso Pd il valzer dei nomi Caciolli non correrà da segretaria

Caciolli, attuale responsabile dell'organizzazione del partito, che smentisce di essere tra i nomi papabili per il nuovo segretario provinciale e rispedisce la palla al mittente. Caciolli parla anche di quattro anni positivi all'interno della cabina di regia dem, con l'intenzione di continuare sulla stessa linea. Nessuno scatto in avanti, dunque, in vista di un ruolo più al vertice.Il suo era un nome alternativo a quello di Federica Mazzoni, attuale segretaria del Pd bolognese, intenzionata a provare il bis. Soprattutto in vista di una tanto agognata candidatura unitaria capace di ricucire gli strappi e le frizioni interne alle varie aree, da quella progressista ai riformisti.

