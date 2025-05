Sport.quotidiano.net - Congresso Isokinetic a Madrid: nuove strategie per affrontare gli infortuni nel calcio

Legamenti crociati che saltano,muscolari che crescono. E la 'Football medicine' che cercaadeguate per lenire gli effetti di unche non conosce la parola riposo e fa viaggiare il pallone a velocità fino a qualche anno fa impensabili. E' la sfida scientifica che affronta il 32°che andrà in scena sabato, domenica e lunedì a, nella splendida cornice del Riyadh Air Metropolitano, lo stadio dell'Atletico. Il titolo del consesso organizzato dain collaborazione con la Fifa, "New Frontiers", illustra bene il senso della tre giorni che riunirà nella capitale spagnola 250 relatori e 2.500 iscritti in arrivo da 85 paesi. La delegazione più folta arriva dagli Stati Uniti, che a giugno ospiteranno la nuova edizione allargata del Mondiale per club.