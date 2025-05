Confesercenti Avellino critica la chiusura totale delle strade per la promozione dell’Avellino calcio

promozione dell’Avellino calcio senza bloccare preventivamente e completamente la circolazione stradale del capoluogo. Appare una misura non necessaria, che penalizzerebbe il commercio cittadino”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti. 🔗 Avellinotoday.it - Confesercenti Avellino critica la chiusura totale delle strade per la promozione dell’Avellino calcio “Festeggiamo tutti insieme ladell’senza bloccare preventivamente e completamente la circolazione stradale del capoluogo. Appare una misura non necessaria, che penalizzerebbe il commercio cittadino”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di. 🔗 Avellinotoday.it

"La chiusura di fronte alla critica è solo sintomo di fragilità" - "La chiusura di fronte alla critica è solo sintomo di fragilità". A intervenire in difesa dell’editoriale di ’24Emilia’ è Matteo Marchesini di Reggio Civica. "Se la sinistra, anche a livello nazionale, si compatta per difendere a oltranza i propri esponenti locali dalle critiche dell’opposizione, senza entrare nel merito del dibattito, significa che il confronto politico ha ceduto il passo all’autoconservazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Carceri: Gadda (Iv), chiusura Icam Avellino pessima notizia - Tempo di lettura: < 1 minuto– “La chiusura dell’ICAM di Avellino, l’unica struttura per madri detenute del sud, è una pessima notizia ma è in linea con le scelte del governo Meloni. Invece di prevenire i reati e dare continuità ai progetti del terzo settore per i figli delle detenute, meglio chiudere tutto e coltivare nuove fragilità presenti e future. Del resto, agli influencer di governo, non interessano le soluzioni. 🔗anteprima24.it

Pisa, la posizione di Confesercenti su movida e chiusura dei locali - Pisa, 12 marzo 2025 - “Curioso davvero che il sindaco Conti, su una questione così delicata come la movida e gli eventuali eccessi dovuti al rumore, decida di interloquire con una sola associazione. Associazione che, tra l’altro, aveva clamorosamente lanciato un assurdo allarme su un provvedimento di chiusura anticipato tanto che molti esercenti del centro si erano rivolti a noi per capire come comportarsi alla luce di questa falsa notizia”. 🔗lanazione.it

Confesercenti Avellino, Marinelli: trasferire il mercato di Avellino al centro della città - “Trasferire il mercato di Avellino in centro città, per rilanciare il tradizionale appuntamento e animare il capoluogo”. È la proposta che il presidente provinciale di Confesercenti ... le scuole sono ... 🔗irpinianews.it

Confesercenti, Marinelli: “Parcheggio alla Berardi e navette per trasferire il mercato del sabato in centro città” - Il capoluogo e la sua comunità hanno bisogno di confrontarsi, di scelte coraggiose e di investimenti sul futuro” – Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino ... giorno ... 🔗irpinianews.it

Avellino: parcheggio alla Berardi e navette dai quartieri per il mercato - Confesercenti, Marinelli: parcheggio alla Berardi e navette dai quartieri per trasferire mercato del sabato in centro città Avellino ... le scuole sono chiuse, per evitare poi ricadute ... 🔗msn.com