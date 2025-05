Confesercenti Avellino | accolte le osservazioni sul traffico per la festa dell’Avellino calcio

Avellino calcio senza bloccare preventivamente e completamente la circolazione stradale del capoluogo. Appare una misura non necessaria, che penalizzerebbe il commercio cittadino”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti. 🔗 Avellinotoday.it - Confesercenti Avellino: accolte le osservazioni sul traffico per la festa dell’Avellino calcio “Festeggiamo tutti insieme la promozione dell’senza bloccare preventivamente e completamente la circolazione stradale del capoluogo. Appare una misura non necessaria, che penalizzerebbe il commercio cittadino”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di. 🔗 Avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Confindustria Benevento, Sezione Ambiente sul nuovo Parco Nazionale del Matese: Accolte le osservazioni del territorio - Il 22 aprile il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto che istituisce il Parco Nazionale del Matese, approvandone la nuova perimetrazione: un risultato significativo, ottenuto grazie al dialogo tra istituzioni, enti locali e associazioni. È quanto si legge in una nota di Confindustria Benevento che esprime soddisfazione per il fatto che tra le richieste accolte ci siano anche quelle presentate dalla propria Sezione Ambiente, presieduta da Giuseppe Pancione, attraverso dettagliate osservazioni tecniche. 🔗ildenaro.it

Confesercenti Avellino critica la chiusura totale delle strade per la promozione dell’Avellino calcio - “Festeggiamo tutti insieme la promozione dell’Avellino calcio senza bloccare preventivamente e completamente la circolazione stradale del capoluogo. Appare una misura non necessaria, che penalizzerebbe il commercio cittadino”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti... 🔗avellinotoday.it

Confesercenti propone di riportare il mercato di Avellino in centro - Trasferire il mercato di Avellino in centro città, per rilanciare il tradizionale appuntamento e animare il capoluogo”. È la proposta che il presidente provinciale di Confesercenti, Giuseppe Marinelli, avanza all'amministrazione comunale di piazza del Popolo. “Abbiamo chiesto” – ha proseguito... 🔗avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Confesercenti Avellino: accolte le osservazioni sul traffico per la festa dell’Avellino calcio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Avellino, il mercato in città: le proposte di Confesercenti - Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. «Se una città discute – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – è sicuramente già un fatto ... 🔗orticalab.it

Avellino, Confesercenti chiede di trasferire il mercato al centro della città - “Trasferire il mercato di Avellino in centro città, per rilanciare il tradizionale appuntamento e animare il capoluogo”. È la proposta che il presidente provinciale di ... 🔗irpinia24.it

Confesercenti, Marinelli: “bonus contro il caro energia per famiglie e imprese irpine” - Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. “Il provvedimento – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – prevede che il bonus sociale ... 🔗irpinianews.it