Confermato lo sciopero dei trasporti treni a rischio | quando e gli orari

trenitalia confermano lo sciopero dei treni largamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. I treni regionali e nazionali saranno a rischio. Con inevitabili. 🔗 Monzatoday.it - Confermato lo sciopero dei trasporti, treni a rischio: quando e gli orari Trenord etalia confermano lodeilargamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. Iregionali e nazionali saranno a. Con inevitabili. 🔗 Monzatoday.it

Confermato lo sciopero dei trasporti di 24 ore: gli orari dei treni - Il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio ci sarà uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà i treni. Dopo il classico annuncio di sindacato e ministero delle Infrastrutture e trasporti, arriva la conferma anche da parte della società coinvolte. Trenord e Trenitalia hanno pubblicato una nota... 🔗monzatoday.it

Confermato lo sciopero dei trasporti di 24 ore: gli orari dei treni a Milano - Il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio ci sarà uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà i treni. Dopo il classico annuncio di sindacato e ministero delle Infrastrutture e trasporti, arriva la conferma anche da parte della società coinvolte. Trenord e Trenitalia hanno pubblicato una nota... 🔗milanotoday.it

Confermato lo sciopero dei trasporti: le fasce orarie garantite per i treni - Trenord e Trenitalia confermano lo sciopero dei treni largamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. I treni regionali e nazionali saranno a rischio. L'orario dei... 🔗milanotoday.it

Treni, confermato sciopero nazionale il 6 maggio: gli orari - La Filt-Cgil, sindacato dei lavoratori dei trasporti in Italia, ha confermato che il prossimo martedì 6 maggio ci sarà uno sciopero nazionale nel settore treni. “Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo p ... 🔗msn.com

Confermato lo sciopero dei trasporti: le fasce orarie garantite - "Le fasce orarie di garanzia - scrive Trenord - non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore ... 🔗milanotoday.it

Sciopero dei treni il 6 maggio proclamato da Filt Cgil - "Negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale non ci sono stati passi in avanti" ha dichiarato il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio ... 🔗msn.com