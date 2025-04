Conferenza stampa Inzaghi post Barcellona Inter | Un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio ho una squadra di giocatori fantastici Ecco come stanno Lautaro e Pavard

Conferenza stampa Inzaghi post Barcellona Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo la semifinale d’andata di Champions LeagueLa Conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3.SULLA PARTITA – «Ho una squadra di giocatori fantastici. Siamo venuti a giocare in questo modo contro questa squadra. Ci deve rende orgogliosi e c’è anche un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio, poi il 3-2, il 4-3 annullato. Potevamo anche vincerla contro una squadra che ha un giocatore difficile da marcare. Nel secondo tempo abbiamo impattato bene il match e poi negli ultimi 25? Yamal ci ha creato grandi problemi. Un talento come ne nascono ogni 50 anni. L’ho visto dal vivo per la prima volta. Abbiamo tenuto il campo benissimo nella ripresa e potevamo vincere, ma andiamo avanti. 🔗 Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Barcellona Inter: «Un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio, ho una squadra di giocatori fantastici. Ecco come stanno Lautaro e Pavard» : le parole del tecnico nerazzurro dopo la semifinale d’andata di Champions LeagueLadi Simoneal termine di, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3.SULLA PARTITA – «Ho unadi. Siamo venuti a giocare in questo modo contro questa. Ci deve rende orgogliosi e c’è anche undiper il, poi il 3-2, il 4-3 annullato. Potevamo anche vincerla contro unache ha un giocatore difficile da marcare. Nel secondo tempo abbiamo impattato bene il match e poi negli ultimi 25? Yamal ci ha creato grandi problemi. Un talentone nascono ogni 50 anni. L’ho visto dal vivo per la prima volta. Abbiamo tenuto il campo benissimo nella ripresa e potevamo vincere, ma andiamo avanti. 🔗 Internews24.com

