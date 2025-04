Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter | Martedì dobbiamo difendere meglio d’accordo con Inzaghi su quanto ha detto su Yamal Per Lewandowski e Baldé…

Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions LeagueLa Conferenza stampa di Hansi Flick al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3.COSA CAMBIARE PER IL RITORNO? – «Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è stato incredibile. Questo è il nostro stile, siamo stati fantastici. Abbiamo incassato due gol all’inizio, loro sono bravissimi su palla ferma, hanno fatto due gol così. Questo ci crea difficoltà, ma dobbiamo difenderci meglio Martedì. dobbiamo andare a cercare la finale».COME STAVANO I GIOCATORI NELLO SPOGLIATOIO? – «Positivo che ci dormano sopra, ne parleremo da domani. Sono contento di come abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato con caparbietà il gol. 🔗 Internews24.com - Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: «Martedì dobbiamo difendere meglio, d’accordo con Inzaghi su quanto ha detto su Yamal. Per Lewandowski e Baldé…» : le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions LeagueLadi Hansial termine di, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3.COSA CAMBIARE PER IL RITORNO? – «Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è stato incredibile. Questo è il nostro stile, siamo stati fantastici. Abbiamo incassato due gol all’inizio, loro sono bravissimi su palla ferma, hanno fatto due gol così. Questo ci crea difficoltà, madifenderciandare a cercare la finale».COME STAVANO I GIOCATORI NELLO SPOGLIATOIO? – «Positivo che ci dormano sopra, ne parleremo da domani. Sono contento di come abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato con caparbietà il gol. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Conferenza stampa Palladino post Fiorentina Juve: «Serata magica, non ce ne rendiamo conto. Come ho visto i bianconeri? Si sono slegati ma su Thiago Motta dico questo» - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Palladino post Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25 Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Juve. Le dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25. HA REALIZZATO COSA È SUCCESSO? – «Stasera è stata magica, forse non ci rendiamo ancora conto ma siamo molto felici. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Vieira post Inter Genoa: «Usciamo a testa alta, abbiamo fatto meglio rispetto al Milan. I nerazzurri possono vincere la Champions!» - di RedazioneConferenza stampa Vieira post Inter Genoa: le parole del tecnico del Grifone dopo la sconfitta rimediata in campionato contro i nerazzurri La conferenza stampa di Patrick Vieira al termine di Inter Genoa, match della 26^ giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 1 a 0. «Usciamo a testa alta, abbiamo giocato meglio rispetto alla gara col Milan ma usciamo senza punti. Abbiamo dimostrato di essere uniti, organizzati. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Bisseck post Milan Inter: «Sul gol di Abraham potevo fare meglio ma non è stata solo colpa mia. Marcare Leao…» - di RedazioneConferenza stampa Bisseck post Milan Inter: le parole del difensore nerazzurro dopo il pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia La conferenza stampa di Yann Bisseck al termine di Milan Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sull’1 a 1. COM’È MARCARE LEAO? – «Da difensore devi essere sempre pronto per giocatori così forti, è sempre bello sfidarli. Penso di aver fatto un buon lavoro come tutta la squadra, oggi sono abbastanza soddisfatto». 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Copa del Rey: Real furioso dopo lo sfogo dell'arbitro, ma annuncia che giocherà la finale; Flick: “Triplete? Sognare non costa niente”; Flick: “Il calcio a volte è incredibile. Abbiamo giocato molto bene, ma per 75 minuti”; Flick: Benfica forte, Barça deve dare tutto per vincere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Flick in conferenza:“Inter? Partita complicata” - I sogni europei dell’Inter passano ancora una volta da Barcellona. Come nel 2010, ai nerazzurri servirà di nuovo un’impresa in terra spagnola per approdare in finale, ... 🔗msn.com

Barcellona, Flick: “Inter? Sarà complicata, dovremo essere pronti. Loro pericolosi se…” - Le parole dell'allenatore blaugrana alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro i nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it

CONFERENZA – Flick e Yamal alla vigilia di Barcellona-Inter: tutte le dichiarazioni - Flick e Yamal hanno risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. FLICK E YAMAL IN CONF ... 🔗informazione.it