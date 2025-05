Conference League Ranieri tiene in gioco la Fiorentina | a Siviglia finisce 2-1 per il Betis la semi d’andata

Betis in vantaggio, ma tutto ancora aperto in vista della gara di ritorno nella semifinale di Conference League che vede protagonista la Fiorentina. La squadra di Raffaeele Palladino esce sconfitta 2-1 in Spagna nel match d’andata, ma resta in piena corsa per la sfida del Franchi in programma tra sette giorni. Per i padroni di casa a segno Ezzalzouli dopo appena sei minuti, con il gol del raddoppio che arriva invece al 64? grazie a una gran bella iniziativa personale di Antony. A rimettere in corsa la formazione viola ci pensa Ranieri, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore dopo un’azione di Gosens sulla sinistra. Nell’altra semifinale, dominio del Chelsea che passa sul campo del Djurgarden per 4-1 e dopo l’andata in Svezia ipoteca la qualificazione alla finale.Abde Ezzalzouli of Real Betis during the UEFA Conference League, semi finals match, between Real Betis and ACF Fiorentina played at Benito Villamarin Stadium on May 01, 2025 in Sevilla, Spain. 🔗 in vantaggio, ma tutto ancora aperto in vista della gara di ritorno nellafinale diche vede protagonista la. La squadra di Raffaeele Palladino esce sconfitta 2-1 in Spagna nel match, ma resta in piena corsa per la sfida del Franchi in programma tra sette giorni. Per i padroni di casa a segno Ezzalzouli dopo appena sei minuti, con il gol del raddoppio che arriva invece al 64? grazie a una gran bella iniziativa personale di Antony. A rimettere in corsa la formazione viola ci pensa, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore dopo un’azione di Gosens sulla sinistra. Nell’altrafinale, dominio del Chelsea che passa sul campo del Djurgarden per 4-1 e dopo l’andata in Svezia ipoteca la qualificazione alla finale.Abde Ezzalzouli of Realduring the UEFAfinals match, between Realand ACFplayed at Benito Villamarin Stadium on May 01, 2025 in Sevilla, Spain. 🔗 Sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Conference League, Celje-Fiorentina 1-2: in gol Ranieri e Mandragora - La Fiorentina vince in trasferta il match di andata dei quarti di Conference League contro il Celje. I viola si sono imposti per 2 a 1 in Slovenia. Il primo tempo si era chiuso con i toscani in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Luca Ranieri. Nella ripresa toscani di nuovo a segno con Rolando Mandragora, su rigore. Al ’68 accorcia le distanze, sempre dagli 11 metri, Logan Delaurier-Chaubet per i padroni di casa. 🔗lapresse.it

Fiorentina sconfitta dal Betis nell’andata della semifinale di Conference: Ranieri tiene accese le speranze - La Fiorentina perde 2-1 in casa del Betis nella semifinale d'andata della Conference League 2024-2025: il gol di Ranieri rinvia al match di ritorno il discorso qualificazione alla finale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Ranieri riapre la partita, c’è ancora vita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86? Bartra nuovamente dimenticato sul secondo palo. Il difensore spagnolo anticipa bene Mandragora ma non trova il palo lungo con lo stacco di testa. 85? Mancino di Lo Celso murato dalla barriera della Fiorentina che si salva. 83? Calcio di punizione dal limite per il Betis, fallo dal limite di Adli (ammonito) su Lo Celso toccato e steso a pochi passi dall’area di rigore. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina sconfitta dal Betis nell'andata della semifinale di Conference: Ranieri tiene accese le speranze; La Fiorentina è viva: il Betis vince 2-1, si decide tutto al Franchi; Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: il gol di Ranieri tiene a galla Palladino; Conference League, Betis-Fiorentina 2-1: viola ko, ma la qualificazione è aperta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiorentina sconfitta dal Betis nell’andata della semifinale di Conference: Ranieri tiene accese le speranze - La Fiorentina perde 2-1 in casa del Betis nella semifinale d'andata della Conference League 2024-2025: il gol di Ranieri rinvia al match di ritorno il ... 🔗fanpage.it

Betis-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene in vita la Viola, tutto aperto in vista della semifinale di ritorno - Il primo atto della semifinale di Conference League tra Real Betis e Fiorentina termina 2-1 in favore degli spagnoli. La Viola, grazie al sigillo ... 🔗msn.com

Betis-Fiorentina di Conference League 2-1, Ranieri tiene vive le speranze viola: al Franchi servirà la rimonta - Ezzalzouli e il super gol di Antony sembrano affondare la squadra di Palladino, che invece reagisce, crea e riapre il discorso qualificazione con la rete del difensore. Finale ancora possibile ... 🔗corriere.it