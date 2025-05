Conference League oggi Betis-Fiorentina | orario e probabili formazioni

oggi 1 maggio, la semifinale di andata di Conference League tra Betis e Fiorentina. I viola iniziano in trasferta sul campo degli spagnoli la caccia alla terza finale consecutiva nella competizione europea, la prima con Palladino in panchina dopo le due giocate e perse con Italiano. La vincente della sfida tra il Betis e la Fiorentina troverà in finale la vincente dell'altra semifinale tra Chelsea e Djurgarden, in programma sempre stasera alle ore 21.Betis Fiorentina, orario e dove vederla in tvLa partita tra Betis e Fiorentina è in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Tv8, su Sky e in streaming su NOW. Il match sarà arbitrato dall'inglese Oliver, un direttore di gara di grande esperienza con oltre 40 partite in Champions LeagueBetis Fiorentina, le probabili formazioniPer quanto riguarda la formazione mister Palladino recupera la sua stella Kean, in attacco, dopo i due recenti forfait per motivi familiari.

Conference League, oggi Celje-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - In Conference League stasera, giovedì 10 aprile, torna in campo la Fiorentina nell’andata dei quarti di finale sul campo del Celje. La partita è in programma alle ore 21. I viola sono reduci dal pareggio sul campo del Milan mentre nella competizione europea sono arrivati ai quarti di finale battendo il Panathinaikos . La partita non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. 🔗lapresse.it

Conference League, oggi Panathinaikos-Fiorentina: dove vederla in tv, formazioni - In Conference League stasera, giovedì 6 marzo, alle ore 18.45 la Fiorentina è impegnata ad Atene sul campo del Panathinaikos nel match valido per l’andata degli ottavi di finale. Sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Bordocampo Vanessa Leonardi. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. 🔗lapresse.it

NK Celje-Fiorentina oggi in tv, Conference League 2025: orario, probabili formazioni, streaming - Il pareggio a San Siro per 2-2 contro il Milan è alle spalle. La Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi nella sua avventura continentale di quest’anno: quella della Conference League 2024-2025. I viola, che arrivano da due finali consecutive ottenute in questa competizione (purtroppo entrambe perse, ndr), sono tra i favori della competizione, insieme agli inglesi del Chelsea e agli spagnoli del Betis. 🔗oasport.it

