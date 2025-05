Conference League la Fiorentina cade 2-1 a Siviglia

Fiorentina è stata sconfitta per 2-1 dal Betis nell'andata della semifinale di Conference League disputata a Siviglia. I padroni di casa sono andati subito a segno al sesto minuto con Ezzalzouli che da pochi metri ha colpito la traversa ma la palla ha rimbalzato oltre la linea, come ha certificato il Var. Raddoppio biancoverde al 64mo con Antony che da fuori area vede il suo tiro respinto e sulla respinta infila De Gea all'incrocio dei pali. Al 72mo i viola accorciano le distanze: fuga di Gosens sulla fascia sinistra e arriva a rimorchio Ranieri che infila. Giovedì 8 maggio il ritorno a Firenze che si preannuncia apertissimo. L'altra semifinale Intanto un posto per la finale di Conference a Breslavia lo ha ipotecato il Chelsea che nell'altra semifinale si è imposto sul campo degli svedesi del Djurgarden per 4-1: il ritorno a Stamford Bridge si profila come una formalità. 🔗 Agi.it - Conference League, la Fiorentina cade 2-1 a Siviglia AGI - Laè stata sconfitta per 2-1 dal Betis nell'andata della semifinale didisputata a. I padroni di casa sono andati subito a segno al sesto minuto con Ezzalzouli che da pochi metri ha colpito la traversa ma la palla ha rimbalzato oltre la linea, come ha certificato il Var. Raddoppio biancoverde al 64mo con Antony che da fuori area vede il suo tiro respinto e sulla respinta infila De Gea all'incrocio dei pali. Al 72mo i viola accorciano le distanze: fuga di Gosens sulla fascia sinistra e arriva a rimorchio Ranieri che infila. Giovedì 8 maggio il ritorno a Firenze che si preannuncia apertissimo. L'altra semifinale Intanto un posto per la finale dia Breslavia lo ha ipotecato il Chelsea che nell'altra semifinale si è imposto sul campo degli svedesi del Djurgarden per 4-1: il ritorno a Stamford Bridge si profila come una formalità. 🔗 Agi.it

