Conference League Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale

Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nell'andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6' con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la palla rimbalza oltre la linea prima di toccare nuovamente la traversa, serve il Var per certificare l'1-0. I padroni di casa al . 🔗 (Adnkronos) – Ilbatte laper 2-1 nell'delladi. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6' con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la palla rimbalza oltre la linea prima di toccare nuovamente la traversa, serve il Var per certificare l'1-0. I padroni di casa al . 🔗 Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Conference League LIVE: in campo Betis e Panathinaikos, tocca all'Heidenheim - Torna la Conference League con l`andata dei playoff: alle 18 e 45 le prime 4 gare che saranno seguite da altrettante nello slot delle 21. In... 🔗calciomercato.com

Conference League: Betis in semifinale con la Fiorentina, Chelsea sconfitto ma qualificato contro il Djurgarden - Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è... 🔗calciomercato.com

Conference League: il Celje passa e affronterà la Fiorentina. Vincono Chelsea e Betis Siviglia - Giovedi di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l`obiettivo di centrare la qualificazione... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: il gol di Ranieri tiene a galla Palladino; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1, Ranieri accorcia / Diretta; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione su Kean. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale - (Adnkronos) - Il Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nell'andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6' con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la tra ... 🔗msn.com

Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: segui la semifinale d'andata - Stasera comincia la settimana decisiva per la stagione della Fiorentina. Si inizia con il Betis a Siviglia: c’è il sogno Conference da rendere realtà e per farlo c’è da superare in questo doppio confr ... 🔗msn.com

Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina: 2-1, viola sconfitti. Natan convince in difesa - La semifinale d'andata della Conference League è stata vinta dalla squadra spagnola. La Fiorentina dovrà ribaltare il risultato nella partita di ritorno. 🔗areanapoli.it