Conference League Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale

Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nell'andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6' con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la palla rimbalza oltre la linea prima di toccare nuovamente la traversa, serve il Var per certificare l'1-0. I padroni di casa al .L'articolo Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale proviene da Webmagazine24.

