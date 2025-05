Conference League Betis-Fiorentina 2-1 | Ranieri tiene vive le speranze della Viola

Conference League Betis-Fiorentina, svoltasi a Siviglia. Per il Betis in gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al minuto 64. Per la Viola ha segnato Luca Ranieri al 72?. Il match di ritorno si giocherà giovedì 8 maggio, alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. So many goals! The first legs delivered ???#UECL— UEFA Conference League (@ConfLeague) May 1, 2025 🔗 Lapresse.it - Conference League, Betis-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene vive le speranze della Viola Si chiude 2-1 la semifinale di andata di, svoltasi a Siviglia. Per ilin gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al minuto 64. Per laha segnato Lucaal 72?. Il match di ritorno si giocherà giovedì 8 maggio, alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. So many goals! The first legs delivered ???#UECL— UEFA(@Conf) May 1, 2025 🔗 Lapresse.it

