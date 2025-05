Confabitare al tavolo dei Comuni dell’Area Grecanica per parlare di paesaggistica

Nel corso dell'incontro promosso dall'associazione dei Comuni dell'Area Grecanica, dedicato alla paesaggistica e alla valorizzazione del territorio, anche Confabitare ha fatto sentire la propria voce, portando il contributo dell'associazione in merito alla tutela, gestione e sviluppo del territorio.

