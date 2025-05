Conegliano lavori all' acquedotto | via dell' Ospedale chiusa per due settimane

lavori di Piave Servizi per la sostituzione di un breve, ma strategico, tratto di acquedotto tra viale Spellanzon e via dell'Ospedale a Conegliano. Nonostante la limitata estensione dell'intervento, il tratto interessato dai lavori è uno dei più trafficati in città.

