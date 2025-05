Conducono Noemi Ermal Meta e BigMama Novità di quest' anno il ritorno in Piazza San Giovanni in Laterano

Piazza San Giovanni in Laterano dopo l’esperienza al Circo Massimo dello scorso anno. Presentatori di questa edizione (per il secondo anno consecutivo) sono Noemi, Ermal Meta e BigMama che, tra un lancio e l’altro dei vari cantanti, si esibiranno anche loro. Il concerto è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiPlay. Il Concertone del Primo Maggio 2025: nuove voci e grandi nomi per una festa di musica e impegno X Leggi anche › Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione Dove vedere il Concerto del Primo Maggio a Roma: orari su RaiPlay, Rai 3 e Radio Rai10 ore di musica in diretta. 🔗 Iodonna.it - Conducono Noemi, Ermal Meta e BigMama. Novità di quest'anno il ritorno in Piazza San Giovanni in Laterano Puntuale come ogni anni è arrivato il giorno del Concerto del Primo Maggio 2025, che torna nella sua storica location diSanindopo l’esperienza al Circo Massimo dello scorso. Presentatori dia edizione (per il secondoconsecutivo) sonoche, tra un lancio e l’altro dei vari cantanti, si esibiranche loro. Il concerto è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiPlay. Il Concertone del Primo Maggio 2025: nuove voci e grandi nomi per una festa di musica e impegno X Leggi anche › Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione Dove vedere il Concerto del Primo Maggio a Roma: orari su RaiPlay, Rai 3 e Radio Rai10 ore di musica in diretta. 🔗 Iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio Roma 2025, conducono Ermal Meta, BigMama e Noemi - Confermati Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025 Questa sera, martedì 8 aprile, il TG3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e BigMama! I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di ... 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Il concertone del Primo Maggio torna a San Giovanni: il programma della giornata; Concerto del Primo Maggio: conducono Noemi, Ermal Meta e BigMama; Concertone del primo maggio: sul palco Lucio Corsi, Gabry Ponte, Brunori Sas e Joan Thiele; BigMama conduce il Concertone del Primo Maggio con Ermal Meta e Noemi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone del Primo Maggio. Ermal Meta, la musica arriva dove la ragione si ferma - “La musica arriva dove la ragione si ferma”. Parola di Ermal Meta, che per la seconda volta condurrà il concertone del Primo Maggio di Piazza San Giovanni. E racconta così la sua esperienza a Fausto ... 🔗rainews.it

Concertone del Primo Maggio 2025: tutti gli artisti in scaletta e come seguirlo - Concerto Primo Maggio a Roma, tanti cantanti da Lucio Corsi a Elodie si esibiranno sul palco in piazza San Giovanni in Laterano. A condurre il concertone sono Noemi, Ermal Meta e Big Mama. 🔗mam-e.it

Concertone Primo Maggio 2025: conducono Ermal Meta e Noemi, ma sarà un’altra la vera protagonista della giornata - Il Concertone Primo Maggio 2025 torna a emozionare con grandi nomi: Ermal Meta e Noemi confermati alla conduzione, ma c'è una sorpresa inattesa. Cosa sappiamo finora sul Concertone Primo Maggio ... 🔗informazione.it