Condò | Inter emorragia fermata! Un rimpianto contro questo Barcellona

Inter pareggia contro il Barcellona tenendo aperta la questione qualificazione per la finale di Champions League. Paolo Condò ha analizzato il big match di stasera su Sky Sport.RIMPIANTI – Barcellona-Inter finisce con un bellissimo pareggio ricco di gol. La partita, in cui si è vista una squadra per larghi tratti sofferente ma in altri molto determinata a trovare la rete, termina 3-3. Paolo Condò esprime il suo parere sulla gara giocata stasera: «Lamine Yamal ha giocato un primo tempo celestiale. Nel secondo invece devo dire ho dei rimpianti, ma non per il fatto che l'Inter era avanti 2-0. La quantità di situazioni da gol a favore dell'Inter nel secondo tempo – grazie a quella linea, dissennatamente alta, del fuorigioco del Barcellona -, sono state tantissime. Yamal lo abbiamo rivisto nel secondo tempo con quella giocata geniale dove ha colpito la traversa».

