Condò duro | C’era un dubbio che l’Inter ha cancellato Poi il super paragone su Yamal

Paolo Condò è intervenuto dopo Barcellona Inter di Champions League. Sentiamo alcuni estratti della sua analisi: PAOLO CONDÒ SU BARCELLONA INTER – «Diciamo che non si è fatto troppo male Yamal. Ha fatto un primo tempo celestiale. Nel secondo ho dei rimpianti. La quantità di situazioni da gol nel secondo tempo per l'Inter sono state tante e Yamal lo abbiamo visto in quella traversa. Ma solo in quella circostanza. Il Barcellona nella ripresa è stato meno pericoloso. l'Inter in tante occasioni ha avuto sui piedi il mancato gol della vittoria». «C'era un'emorragia all'Inter, pesante. C'era un dubbio che la squadra fosse crollata. Oggi è stato fermato il crollo ed è stato fatto un passo importante nel senso opposto.

