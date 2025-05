Condannato per il video Aveva ripreso i ragazzi feriti dopo l’incidente in superstrada

ripreso ragazzi feriti e preoccupati, soffermandosi su una ragazza sanguinante: infine ha diffuso su internet sul suo canale YouTube il video fatto col proprio smartphone. L'uomo in questione, un ascolano 52enne, è stato però indagato dalla Procura di Ascoli per violazione della privacy. Processato con rito abbreviato, è stato Condannato alla pena di 6 mesi (sospesa); il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli ha anche stabilito una provvisionale di 4.000 euro di risarcimento alle due parti civili. E' l'esito finale di quanto avvenuto dopo l'incidente stradale avvenuto il 3 luglio 2023 lungo la superstrada Ascoli-Mare fra le uscite di Monteprandone e Monsampolo in direzione monti.Nel sinistro che ha coinvolto un camion e un'auto, rimasero feriti quattro ragazzi, tutti dell'Umbria; tra questi una ragazza, assistita dall'avvocata Sabrina Furone, che ha riportato le conseguenze più serie tanto da essere stata ricoverata in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale Torrette di Ancona.

