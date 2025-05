Condannata per stalking all' assistente sociale del Comune evade dai domiciliari | 40enne arrestata

Condannata a un anno e 8 mesi per stalking a un assistente sociale, è evasa dai domiciliari. I carabinieri di Menfi hanno però subito rintracciato e arrestato la quarantenne. Ed il gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, convalidato l'arresto, ha ricollocato ai domiciliari la donna. . 🔗 Agrigentonotizie.it - Condannata per stalking all'assistente sociale del Comune evade dai domiciliari: 40enne arrestata a un anno e 8 mesi pera un, è evasa dai. I carabinieri di Menfi hanno però subito rintracciato e arrestato la quarantenne. Ed il gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, convalidato l'arresto, ha ricollocato aila donna. . 🔗 Agrigentonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo - Lulù Selassiè è stata condannata per stalking all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La loro storia era nata al Grande Fratello. Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo (Ansa Foto) – notizie.comUna storia cominciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, ma finita in un’Aula di Tribunale con l’accusa di stalking. E una condanna con pena sospesa. 🔗notizie.com

58enne trovato morto con ferite alla testa a Valbrembo vicino Bergamo: corpo trovato da un'assistente sociale - Un 58enne è stato trovato morto nella sua casa a Valbrembo, alle porte di Bergamo. Da giorni non rispondeva al telefono 🔗notizie.virgilio.it

L’assistente sociale non c’è, scatena il caos in municipio e aggredisce i vigili: 57enne nei guai - Misano Gera d’Adda. Si è presentato in comune pensando di trovare l’assistente sociale, dato che era il suo giorno di ricevimento del pubblico. Ma lei non c’era e lui si è arrabbiato, ha picchiato i pugni sul tavolo di una dipendente del municipio, ha sbattuto il telefonino in terra, ha spintonato un agente della polizia locale e lo ha scaraventato contro il muro. Alla fine, per calmarlo, sono dovuti intervenire i carabinieri, che lo hanno ammanettato e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗bergamonews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Condannata per stalking all'assistente sociale del Comune evade dai domiciliari: 40enne arrestata; Avvocato e assistente sociale nel mirino. Papà stalker condannato; Aggredì medico con un coltello, 37enne condannata a 6 anni per tentato omicidio; Tentò di uccidere medico psichiatra del Csm di Cerignola, condannata a 6 anni di reclusione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Condannata a Roma per stalking aggravato, finge una gravidanza e un parto per perseguitare l’ex - Implicazioni legali e sociali La vicenda sottolinea come il stalking possa assumere forme complesse e preoccupanti, spingendo a riflessioni sulle dinamiche relazionali moderne. La condanna rappresenta ... 🔗gaeta.it

Donna condannata per stalking: simulato parto e molestie continue nei confronti dell’ex - Il legale ha evidenziato la ripresa della vita da parte del suo assistito ... accento su un problema sociale. La vicenda potrebbe essere un nuovo punto di partenza per una maggiore consapevolezza ... 🔗gaeta.it

Lucrezia Selassiè condannata per stalking: la storia di un amore tossico - La giovane, autoproclamata principessa di origini etiopi, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking nei confronti dell ... Le conseguenze legali e sociali La ... 🔗notizie.it