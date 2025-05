Concorso internazionale ’Città di Scandicci’ Record di iscrizioni

Record di iscrizioni per il 14° Concorso internazionale Musicale 'Città di Scandicci', in programma a Scandicci (Firenze) dall'11 al 18 maggio. Sono 4.000 i giovani musicisti, in rappresentanza di ben undici regioni italiane, che hanno aderito all'iniziativa. Sono previste sezioni per solisti, duo e piccoli gruppi, ensemble, cori, orchestre e bande musicali. La manifestazione offrirà anche concerti, momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, masterclass di musicisti di fama come Giuseppe Scarpato e Peppe Vessicchio, che sarà anche presidente di giuria della sezione canto.L'evento conclusivo di domenica 18 maggio, 'A thousand guitars in Scandicci City of Music', si terrà in piazza della Resistenza e sarà l'opportunità per condividere la propria passione e unirsi a una grande, enorme, band.

