Concorso DSGA prova orale | 10 webinar 25 ore di lezione casi operativi e modelli documentali + TIC + Inglese Preparati con noi

Concorso DSGA prova orale

Concorso DSGA: prova orale da metà Maggio. L’affluenza allo scritto è stata sotto il 30% - La prova orale partirà a metà maggio. La notizia ci giunge da fonte certa e conferma quanto anticipato dalla nostra redazione nei messi scorsi. Intanto, ci giunge conferma anche della bassa partecipazione agli orali. Ieri abbiamo fornito dei numeri, da verificare, ma che oggi vengono informalmente confermati dalle nostre fonti. L'articolo Concorso DSGA: prova orale da metà Maggio. L’affluenza allo scritto è stata sotto il 30% sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

SO.GE.S. S.R.L., ente accreditato al MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, propone un nuovo corso intensivo online interamente dedicato alla preparazione della prova orale del concorso DSGA 2025, con un taglio operativo e concreto. Il percorso è articolato in 10 incontri tematici da 2h e 30' ciascuno, per un totale di 25 ore, ed è tenuto da due formatori

Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale. In Sicilia prove dal 15 maggio [AGGIORNATO] - Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere ... 🔗orizzontescuola.it

Prova orale concorso DSGA 2025: ecco la Griglia con i criteri di valutazione pubblicata dal Ministero - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato la griglia di valutazione della prova orale per il concorso per 1435 posti nel profilo di Funzionario Elevate Qualificazioni (EQ) con incarichi di DSGA. Ecco ... 🔗ticonsiglio.com

Concorso DSGA 2025, prova orale: lettere estratte e convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi ... 🔗tecnicadellascuola.it