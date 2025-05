Concorso dell' Arma dei carabinieri per ufficiali del ruolo tecnico i profili ricercati

ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.Queste le figure ricercate: 5 posti per la specialità in medicina; un posto per la specialità veterinaria; un posto per la specialità psicologia; un posto per la. 🔗 Ilpescara.it

Al via il concorso per il reclutamento di 626 allievi marescialli per il ruolo di Ispettori dell’Arma dei carabinieri - Bergamo. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri e di altri 24 Allievi Marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al giorno 8 marzo attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale). 🔗bergamonews.it

Concorso per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri - Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri e, con un successivo decreto, di ulteriori 24 Allievi Marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al giorno 8 marzo attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la ... 🔗anteprima24.it

Concorso per l'arruolamento di 626 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri e, con un successivo decreto, di ulteriori 24 Allievi Marescialli in possesso dell’attestato di bilinguismo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online... 🔗avellinotoday.it

