Concorso completo ai Pratoni del Vivaro | al via i campionati italiani assoluti 2025

Concorso completo ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa, dalla cui classifica sarà estrapolata quella dei campionati italiani assoluti 2025. Il meeting ha richiamato alcuni dei migliori binomi di sei nazioni: Finlandia, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera e Italia. Tra i migliori azzurri ci sono il campione italiano Matteo Orlandi (Rle Limbo Kaiser), la finalista all’Olimpiade di Parigi Evelina Bertoli (Fidji de Melèzes), nonché Portale (Scuderia 1918 Future), la Schivo (Firt Lady de Belheme), Majolino (Fearendile de Meara), Riso (Diabella) e Luciani (Leopold K).In programma anche il tricolore militare interforze a squadre e due categorie per juniores e under 21. Oggi e domani prova in rettangolo, sabato quella di cross, domenica salto ostacoli. Particolare accoglienza per il pubblico grazie a "Pony City", iniziativa dedicata ai bambini per il "battesimo della sella". 🔗 Sport.quotidiano.net - Concorso completo ai Pratoni del Vivaro: al via i campionati italiani assoluti 2025 Inizia oggi l’evento internazionale diaidel, Rocca di Papa, dalla cui classifica sarà estrapolata quella dei. Il meeting ha richiamato alcuni dei migliori binomi di sei nazioni: Finlandia, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera e Italia. Tra i migliori azzurri ci sono il campione italiano Matteo Orlandi (Rle Limbo Kaiser), la finalista all’Olimpiade di Parigi Evelina Bertoli (Fidji de Melèzes), nonché Portale (Scuderia 1918 Future), la Schivo (Firt Lady de Belheme), Majolino (Fearendile de Meara), Riso (Diabella) e Luciani (Leopold K).In programma anche il tricolore militare interforze a squadre e due categorie per juniores e under 21. Oggi e domani prova in rettangolo, sabato quella di cross, domenica salto ostacoli. Particolare accoglienza per il pubblico grazie a "Pony City", iniziativa dedicata ai bambini per il "battesimo della sella". 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco il VOTO minimo per la prova orale: da 70 a 98 [COMPLETO] - Avviata la comunicazione del voto minimo utile per l'accesso alla prova orale del concorso infanzia e primaria DDG n. 3060/2024. Gli USR pubblicano l'esito sul proprio sito. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco il VOTO minimo per la prova orale: da 70 a 98 [COMPLETO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso DSGA 2025, prova scritta 10 aprile: elenco COMPLETO sedi - Il concorso DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) entra nel vivo con la prova scritta, prevista per mercoledì 10 aprile 2025, dalle ore 14:30 alle 16:30, in un’unica sessione su scala nazionale. L’identificazione dei candidati inizierà un’ora prima, alle 13:30. Concorso DSGA 2025: in totale 1.435 posti disponibili Il concorso fa riferimento al bando […] The post Concorso DSGA 2025, prova scritta 10 aprile: elenco COMPLETO sedi first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Equitazione: Harry Meade vince il secondo concorso completo di Montelibretti - Il programma del fine settimana riguardante la specialità del concorso completo, a Montelibretti, si è ufficialmente concluso. Nonostante non si sia organizzata la tappa di Nations Cup, sul campo di gara romano i binomi presenti hanno avuto modo di mettersi ripetutamente alla prova. Archiviato ieri il CCI4*S, oggi è stata la volta del CCI4*L che ha visto disputarsi il segmento relativo al salto ostacoli che ha ridisegnato la classifica definitiva della manifestazione. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Concorso completo ai Pratoni del Vivaro: al via i campionati italiani assoluti 2025; Equitazione, tutto è pronto per i Campionati Italiani di Concorso Completo 2025; Completo: parte la stagione 2025 dell’Italian Eventing Team; Campionati del Mondo FEI 2022 di concorso completo con in palio il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: anteprima, programma e stelle da tenere d'occhio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Concorso completo ai Pratoni del Vivaro: al via i campionati italiani assoluti 2025 - Inizia oggi l'evento internazionale ai Pratoni del Vivaro, con partecipanti da sei nazioni e il campione Matteo Orlandi. 🔗sport.quotidiano.net

Tutto è pronto per i Campionati Italiani di Concorso Completo 2025 - Dall’1 al 4 maggio spettacolo a Rocca di Papa: in campo i migliori atleti per i titoli nazionali Riflettori puntati sull’ Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, Centro Eques ... 🔗fise.it

Pratoni del Vivaro, il caso paradossale del Centro equestre non regolare ma non illegale - Tre ‘potenziali’ abusi nel Centro Equestre ai Pratoni dei Vivaro: ma il Comune di Rocca di Papa non decide ed è anche assente in Tribunale. Il privato coinvolto si trova così nella situazione ... 🔗ilcaffe.tv