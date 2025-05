Conclave scoppia il caso Cipriani | l' affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco

caso Cipriani: il presule peruviano accusato di pedofilia e sanzionato da Papa Francesco che si è presentato vestito da cardinale 🔗 Notizie.virgilio.it - Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco Impazza il: ilperuvianodidache si è presentato vestito da cardinale 🔗 Notizie.virgilio.it

Cosa riportano altre fonti

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili di abusi sessuali su minori risalenti ai primi anni '80. Il porporato sta partecipando a incontri e riunioni pre-Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco - Impazza il caso Cipriani: il presule peruviano accusato di pedofilia e sanzionato da Papa Francesco che si è presentato vestito da cardinale 🔗notizie.virgilio.it

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l’arcivescovo accusato di pedofilia partecipa alle congregazioni generali; Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco; In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave; Cipriani agita il pre-conclave: punito da Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco - Nei giorni che precedono il Conclave, un cardinale, Juan Luis Cipriani Thorne, sta suscitando scandalo. Il presule cileno – 81enne e quindi comunque escluso dalla scelta del sostituto del pontefice – ... 🔗informazione.it

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili ... 🔗fanpage.it

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l’arcivescovo accusato di pedofilia partecipa alle congregazioni generali - CITTÀ DEL VATICANO. Un altro caso scuote le giornate pre-Conclave. Mentre il cardinale Angelo Becciu si è adeguato al volere del Papa, che lo aveva privato dei diritti del cardinalato, rinunciando a e ... 🔗informazione.it