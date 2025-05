Conclave Polieri | Divisioni e false aspettative Questa l' eredità di Bergoglio

Conclave per l'elezione del nuovo Papa in un clima di presunte fratture all'interno della Chiesa. «Dal momento che la maggior parte dei chierici, degli analisti, dei commentatori e dei fedeli, affini alle posizioni bergogliane, ha sempre ritenuto che Francesco I fosse un vero e proprio rivoluzionario, c'era da attendersi che, tanto con le sue dichiarazioni e con i suoi gesti quanto con le sue prese di posizione assunte nei documenti ufficiali, a firma sua o prodotti dai diversi Dicasteri cui lui dava approvazione, potesse produrre delle spaccature all'interno della Chiesa. Ma anche nella società civile i suoi messaggi, talvolta non sempre improntati a chiarezza espositiva, in ragione della loro flessione sulle sedi e sulle circostanze in cui venivano espressi e sui destinatari cui erano rivolti, hanno generato Divisioni o false aspettative», spiega a Il Tempo Pietro Polieri, docente a contratto di Antropologia culturale presso l'Università di Bari e direttore scientifico dell'Osservatorio «Religionei e Diritto. 🔗 Iltempo.it - Conclave, Polieri: "Divisioni e false aspettative. Questa l'eredità di Bergoglio" Il 7 maggio si apre ilper l'elezione del nuovo Papa in un clima di presunte fratture all'interno della Chiesa. «Dal momento che la maggior parte dei chierici, degli analisti, dei commentatori e dei fedeli, affini alle posizioni bergogliane, ha sempre ritenuto che Francesco I fosse un vero e proprio rivoluzionario, c'era da attendersi che, tanto con le sue dichiarazioni e con i suoi gesti quanto con le sue prese di posizione assunte nei documenti ufficiali, a firma sua o prodotti dai diversi Dicasteri cui lui dava approvazione, potesse produrre delle spaccature all'interno della Chiesa. Ma anche nella società civile i suoi messaggi, talvolta non sempre improntati a chiarezza espositiva, in ragione della loro flessione sulle sedi e sulle circostanze in cui venivano espressi e sui destinatari cui erano rivolti, hanno generato», spiega a Il Tempo Pietro, docente a contratto di Antropologia culturale presso l'Università di Bari e direttore scientifico dell'Osservatorio «Religionei e Diritto. 🔗 Iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Le divisioni nel Conclave, anche tra connazionali: «Si rischia la disgregazione» | Re, Bagnasco: il peso degli over 80 sul voto - Uno dei più esperti: «Francesco cercava volti che mostrassero l’universalità della Chiesa». Gli elettori scendono a 133 🔗xml2.corriere.it

Papa Francesco, i complottisti del Vaticano pensano al conclave e mettono in giro (false) notizie sulla sua salute: chi sono - I corvi hanno ripreso a svolazzare sul Papa. Un mix di veleni, manipolazioni, mezze verità, fake news rimbalzate a proposito della sua fine terrena imminente. Le ipotesi più cupe (che... 🔗ilmessaggero.it

Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - CREMA (Cremona) La Guardia di Finanza di Cremona ha sottoposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila euro) e 19mila euro in contanti per oltre un milione e 500mila euro. Tre imprenditori edili di Castelcovati (BS), ora indagati, avrebbero gestito tre società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia che emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di compensare il corrispondente credito Iva per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali sulle ... 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le lobby di Dio e il risiko del conclave: divisioni, intrighi e il vuoto del Sudamerica - Le divisioni ... diffonde informazioni false sulle assenze di alcuni elettori, tentando di influenzare gli equilibri. Niente di nuovo, verrebbe da dire: il conclave è da secoli un terreno ... 🔗informazione.it

Le divisioni nel Conclave, anche tra connazionali: «Si rischia la disgregazione» - Papa Francesco: le ultime notizie in diretta Ecco, con tutte le differenze del caso, è come se il Conclave chiamato a eleggere il successore di Francesco finisse per riflettere la situazione ... 🔗roma.corriere.it

Conclave, piano dell’estrema destra cattolica Usa per orientarlo?/ Dalle fake news alle “manovre oscure” - Ad affrontare il tema in vista del nuovo Conclave dopo la morte di Bergoglio ... con l’obiettivo appunto di creare divisioni nella Chiesa e destabilizzarla. In conclusione, le teorie ... 🔗ilsussidiario.net