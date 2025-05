Conclave perché Zuppi è il cardinale che può guidare la Chiesa nel futuro globale

Chiesa. Il prossimo Conclave non sarà soltanto la scelta di un papa, ma la definizione del ruolo che il cattolicesimo avrà nel mondo almeno nel. 🔗 Bolognatoday.it - Conclave, perché Zuppi è il cardinale che può guidare la Chiesa nel futuro globale Nel silenzio ovattato delle stanze vaticane, si prepara una delle elezioni più delicate e cariche sul fronte geopolitico della storia moderna della.

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Angelo Becciu, il caso del cardinale che può “bloccare” il Conclave - Il futuro Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco potrebbe essere segnato da un’incertezza giuridica senza precedenti. Al centro del caso c’è il cardinale Angelo Becciu, al quale nel 2020 Papa Francesco aveva chiesto la rinuncia ai diritti cardinalizi. Un gesto che, seppur annunciato pubblicamente, non risulta supportato da un atto canonico formale. E questo apre una questione delicatissima: Becciu ha davvero perso il diritto di votare? Il diritto di voto nel Conclave secondo il diritto canonico Secondo l’articolo 33 della costituzione apostolica Romano Pontifici ... 🔗thesocialpost.it

Conclave, il cardinale che può beffare Parolin - "Il Conclave? Non ho la testa per pensarci, ma è possibile che inizi il 5 maggio. Il nostro desiderio è trovare qualcuno che sia simile a Francesco, che non sia uguale, ma in continuità". La data non è corretta, perché i cardinali hanno deciso per mercoledì 7 maggio, ma in poche battute, monsignor Angel Sixto Rossi appena arrivato alla Congregazione in Vaticano, traccia il canovaccio dei prossimi, delicatissimi giorni della Santa Sede. 🔗liberoquotidiano.it

