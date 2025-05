Conclave il caso Cipriani | sanzionato da Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili di abusi sessuali su minori risalenti ai primi anni '80. Il porporato sta partecipando a incontri e riunioni pre-Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

