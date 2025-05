Conclave il cardinale Müller | Non voglio un nuovo Francesco

vogliono strumentalizzare la Chiesa, serve un Papa che non parli per piacere ai mass media». Queste le parole del cardinale Gerhard Ludwig Müller, 77 anni, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede e curatore dell’Opera Omnia di Benedetto XVI. Diventato cardinale grazie a Papa Francesco nel 2014, oggi a Il Fatto Quotidiano racconta il Papa che vorrebbe in vista dell’imminente Conclave: «Il papa o chiunque nella Chiesa non deve confondere questa missione personale che viene da Gesù Cristo di essere il vicario di Cristo sulla terra, il successore di Pietro, con un ufficio politico, con il potere, vivendo e parlando secondo il piacere del mondo, dei mass media o di diverse lobby che con la loro agenda, globalista o dell’ideologia del gender, vogliono governare il mondo secondo i criteri dell’ateismo che negano la natura umana, negano anche la natura e la vita divina. 🔗 «Le lobbyno strumentalizzare la Chiesa, serve un Papa che non parli per piacere ai mass media». Queste le parole delGerhard Ludwig, 77 anni, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede e curatore dell’Opera Omnia di Benedetto XVI. Diventatograzie a Papanel 2014, oggi a Il Fatto Quotidiano racconta il Papa che vorrebbe in vista dell’imminente: «Il papa o chiunque nella Chiesa non deve confondere questa missione personale che viene da Gesù Cristo di essere il vicario di Cristo sulla terra, il successore di Pietro, con un ufficio politico, con il potere, vivendo e parlando secondo il piacere del mondo, dei mass media o di diverse lobby che con la loro agenda, globalista o dell’ideologia del gender,no governare il mondo secondo i criteri dell’ateismo che negano la natura umana, negano anche la natura e la vita divina. 🔗 Open.online

Conclave, il cardinale Müller e il nuovo Papa che «deve contrastare le lobby gay» - Il cardinale Gerhard Ludwig Müller è un arcivescovo e teologo tedesco. Esponente conservatore del Conclave, è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ratisbona. Favorevole alla messa in latino, Müller viene visto come uno dei porporati «ratzingeriani» ma è stato creato cardinale da Papa Francesco. Ha presieduto anche la pontificia Commissione biblica.

"Il Conclave non eleggerà il successore di Francesco". Il cardinale Müller sulle "ambiguità" di Bergoglio - ""Ogni Papa deve servire la missione di San Pietro: è servus servorum Dei. Il futuro Papa non è un successore del suo predecessore ma un successore di Pietro". In vista del Conclave, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, teologo ed esponente dell'ala conservatrice del collegio cardinalizio, ci tiene a precisarlo. Anzi, ad auspicarlo, viste le critiche che, in un'intervista a Repubblica, rinnova al Papato di Francesco.

