Conclave dalla Cina a Trump | per chi tifano i potenti del mondo

potenti e illustri famiglie gettavano la loro ombra lunga sui Conclavi, costringendo i poveri cardinali elettori a starsene chiusi per settimane, se non per mesi o addirittura anni finché non finivano per cedere alle pressioni degli uni o degli altri. Storicamente diversi Pontefici sono stati eletti con i voti – indiretti – di questi influenti “agenti esterni”. Da molto tempo non è più così, fortunatamente, ma la scelta del prossimo Pontefice si muove, come sempre, tra fede, strategia e influenze geopolitiche, che gli stessi porporati tengono in considerazione, pur mossi dallo Spirito, non potendo ignorare gli equilibri internazionali. Oggi più che mai minacciati da evidenti criticità.Si è detto e scritto molto sulle reali o presunte influenze esercitate dagli Usa, in primis dal presidente Donald Trump che ha ironizzato: «Mi piacerebbe essere papa. 🔗 Liberoquotidiano.it - Conclave, dalla Cina a Trump: per chi "tifano" i potenti del mondo Sono lontani i tempi in cui re, imperatori,e illustri famiglie gettavano la loro ombra lunga sui Conclavi, costringendo i poveri cardinali elettori a starsene chiusi per settimane, se non per mesi o addirittura anni finché non finivano per cedere alle pressioni degli uni o degli altri. Storicamente diversi Pontefici sono stati eletti con i voti – indiretti – di questi influenti “agenti esterni”. Da molto tempo non è più così, fortunatamente, ma la scelta del prossimo Pontefice si muove, come sempre, tra fede, strategia e influenze geopolitiche, che gli stessi porporati tengono in considerazione, pur mossi dallo Spirito, non potendo ignorare gli equilibri internazionali. Oggi più che mai minacciati da evidenti criticità.Si è detto e scritto molto sulle reali o presunte influenze esercitate dagli Usa, in primis dal presidente Donaldche ha ironizzato: «Mi piacerebbe essere papa. 🔗 Liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

Lo scacco della Cina a Trump in 5 mosse. Pechino si preparava da anni alla guerra dei dazi - Roma, 10 aprile 2025 – Il braccio di ferro sui dazi fra l’America di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping non sorprende gli analisti economici, secondo cui Pechino si preparava all’eventualità di una guerra commerciale con gli Usa da oltre 4 anni, ovvero dal primo mandato del tycoon. E’ quanto emerge da un’analisi della Cnn, secondo cui Xi Jinping ha fomentato un fervente nazionalismo attorno alla sua ritorsione nei confronti di quello che definisce il "bullismo unilaterale" americano. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, dalla Cina a Trump: per chi tifano i potenti del mondo | .it; Giorgia Meloni, la più credibile: incoronata dall'uomo di Trump | .it; Aquarius, il governo Conte fa sul serio contro la Francia. Il ministro Moavero convoca l'ambasciatore | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trump tifa per un Papa italiano. Le mosse del tycoon sul Conclave - Donald Trump guarda con attenzione al prossimo Conclave, il presidente degli Stati Uniti infatti cerca un collante religioso per la sua amministrazione e ... 🔗affaritaliani.it

Conclave, il nuovo Papa: Parolin favorito. Zuppi? pesa l’ombra di Sant’Egidio. Attenti a Erdo e Tagle se... - Il successore di Papa Francesco? Se la Chiesa decidesse di cambiare strada e continente, allora Luis Antonio Tagle potrebbe dare voce all'Asia. La situazione ... 🔗affaritaliani.it

Dazi, Trump: avremo un accordo equo con la Cina - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. (ANSA) ... 🔗msn.com