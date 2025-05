Conclave 2025 chi sono i cardinali al voto | Angelo De Donatis

Tgcom24.mediaset.it - Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Angelo De Donatis Già Vicario del Papa per la diocesi di Roma, è oggi Penitenziere Maggiore: un profondo conoscitore della Chiesa romana e delle dinamiche del Vaticano 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Mario Zenari - Nunzio apostolico in Siria dal 2008, il cardinale italiano è il diplomatico della Santa Sede rimasto accanto al popolo siriano durante la guerra 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Matteo Maria Zuppi - Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, il cardinale italiano è figura di mediazione, dialogo e prossimità agli ultimi 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Emil Paul Tscherrig - Diplomatico di lungo corso e primo non italiano Nunzio in Italia, il cardinale svizzero ha servito la Santa Sede in quattro continenti 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Il Conclave, il cardinale Puljic voterà in Sistina: Ho bisogno di aiuto ma sarò con gli altri - Arrivato a Roma per partecipare al Conclave il cardinale Coutts, una delle ultime porpore mancanti; Da Parolin a Zuppi: i cardinali favoriti in conclave per diventare il prossimo Papa; Conclave 2025: un collegio universale con 135 cardinali elettori. L’Europa guida ma cambia l’equilibrio; Conclave, le news di oggi. Becciu parteciperà alle Congregazioni. Puljic: “Voterò nella Sistina”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave 2025: chi sono i cardinali elettori e come funziona - Il giuramento solenne di tutti coloro che parteciperanno al conclave per l’elezione del nuovo Papa si terrà lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17.30, nella Cappella Paolina in Vaticano ... 🔗notizie.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali elettori del successore di Francesco - Il Conclave 2025 eleggerà il nuovo papa successore di Papa Francesco: ecco chi sono tutti i cardinali elettori che lo sceglieranno. Quando la fumata bianca? 🔗gazzetta.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Fernando Filoni - Il cardinale Fernando Filoni, nato a Manduria (Taranto) nel 1946, è oggi Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dopo essere stato a lungo Prefetto della Congregazione per ... 🔗msn.com