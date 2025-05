Conclave 133 cardinali al voto per eleggere il nuovo Papa | appello alla preghiera dei fedeli

cardinali si preparano al Conclave chiedendo il sostegno del popolo di Dio, mentre la Santa Sede rende note due decisioni rilevanti per la prossima elezione del nuovo Papa. In un comunicato ufficiale, infatti, la Congregazione dei cardinali ha annunciato che anche i porporati oltre il numero di 120 stabilito dalla costituzione Universi Dominici Gregis avranno diritto di voto; in tutto saranno 133. Un’apertura che riflette le scelte di Papa Francesco, il quale ha superato quel limite con le ultime creazioni cardinalizie.voto esteso oltre il limite previstoCome specificato nella dichiarazione, il Papa ha esercitato la facoltà di dispensare dal vincolo numerico fissato al paragrafo 33 della Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II, risalente al 1996. In base alla norma 36 della stessa costituzione, i cardinali in eccesso, una volta creati e pubblicati ufficialmente, acquisiscono pieno diritto all’elezione del Pontefice. 🔗 Roma, 1 maggio 2025 – Isi preparano alchiedendo il sostegno del popolo di Dio, mentre la Santa Sede rende note due decisioni rilevanti per la prossima elezione del. In un comunicato ufficiale, infatti, la Congregazione deiha annunciato che anche i porporati oltre il numero di 120 stabilito dcostituzione Universi Dominici Gregis avranno diritto di; in tutto saranno 133. Un’apertura che riflette le scelte diFrancesco, il quale ha superato quel limite con le ultime creazionizie.esteso oltre il limite previstoCome specificato nella dichiarazione, ilha esercitato la facoltà di dispensare dal vincolo numerico fissato al paragrafo 33 della Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II, risalente al 1996. In basenorma 36 della stessa costituzione, iin eccesso, una volta creati e pubblicati ufficialmente, acquisiscono pieno diritto all’elezione del Pontefice. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

