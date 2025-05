Concessioni balneari nuova diffida di Mare Libero | Proroghe illegittime le spiagge sono pubbliche

nuova diffida da parte di Mare Libero al Comune di Agropoli. Nel mirino dell’associazione, la decisione della Giunta di prorogare fino al 30 ottobre 2025 le Concessioni balneari, giustificandola con l’esigenza di “evitare che il demanio resti inutilizzato e incustodito” e garantire la. 🔗 Salernotoday.it - Concessioni balneari, nuova diffida di Mare Libero: "Proroghe illegittime, le spiagge sono pubbliche" da parte dial Comune di Agropoli. Nel mirino dell’associazione, la decisione della Giunta di prorogare fino al 30 ottobre 2025 le, giustificandola con l’esigenza di “evitare che il demanio resti inutilizzato e incustodito” e garantire la. 🔗 Salernotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ostia, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei balneari. Sospeso fino a ottobre il bando per le nuove concessioni - Era praticamente scritto, bisognava solo attendere l'ufficialità: il bando per l'affidamento di 31 concessioni balneari a Ostia è stato sospeso. La quinta sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di almeno 26 dei 31 imprenditori balneari contro l'avviso pubblico del 14 febbraio scorso. ... 🔗romatoday.it

Concessioni demaniali, le associazioni balneari: "Serve un piano chiaro e trasparente" - "Sull’annunciato decreto per le nuove concessioni demaniali, c’è bisogno di maggiore trasparenza e concertazione". Lo sottolineano unitariamente le associazioni dei balneari siciliani, annunciando di voler portare la questione davanti al presidente della Regione, Renato Schifani dopo che "per... 🔗palermotoday.it

Perché il Tar Liguria ha smentito il governo Meloni sui balneari e ora si riapre il caos concessioni - A settembre il governo Meloni aveva detto di aver risolto il problema dei balneari, almeno per un po': tutte le concessioni prolungate fino al 2027, grazie a un accordo con l'Ue, e poi nuove gare. Ma una sentenza del Tar della Liguria ha smentito la cosa. Non solo questo accordo non esiste, almeno in forma scritta; ma anche se ci fosse, non sarebbe valido.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Agropoli, proroga delle concessioni balneari: Associazione Mare Libero APS diffida il Comune; Agropoli, proroga delle concessioni balneari: MareLibero diffida il Comune; Concessioni balneari illegittime. L’associazione Mare Libero diffida il Comune di Agropoli; Concessioni balneari, nuova diffida di Mare Libero: Proroghe illegittime, le spiagge sono pubbliche. 🔗Ne parlano su altre fonti

Agropoli, proroga delle concessioni balneari: MareLibero diffida il Comune - “Il Comune ha il dovere di garantire la massima trasparenza,” afferma Mare Libero, rendendo pubblico quante e quali aree del demanio marittimo saranno oggetto di futura concessione" ... 🔗infocilento.it

Agropoli, proroga delle concessioni balneari: Associazione Mare Libero APS diffida il Comune - Ambiente: Nei mesi di marzo e aprile la Giunta Comunale di Agropoli ha disposto una proroga al 30/10/2025 delle concessioni balneari motivandola ... 🔗cilentonotizie.it

Approvati indirizzi operativi per concessioni balneari per 2025 - Tali concessioni, per soli lettini e ombrelloni, devono essere annuali, a carattere stagionale, con stagionalità riferita a quella estiva, come da ordinanza balneare. Il concessionario ... 🔗ansa.it