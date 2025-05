Concertone show di Elodie ovazione per Brunori Attesa per Giorgia Medley al bacio Noemi-Big Mama Scaletta| 100mila in piazza

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Elodie annuncia il nuovo album “Mi Ami Mi Odi” e due show evento a San Siro e al Maradona - venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi , dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani . Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce , tra cui, oltre alla title track,. 🔗feedpress.me

Concertone, show di Elodie: «Questa festa ci ricorda che i diritti sono di tutti o sono privilegi» - «Sono felicissima di essere qui. Di Concertoni ne ho fatti tantissimi da spettatrice. Mi è sempre piaciuto perché questo palco è la casa dei diritti. Questa festa ... 🔗msn.com

Elodie al Concertone, diritti sono di tutti o sono privilegi - "Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi. Mi è sempre piaciuto perché questa è la casa dei diritti. E questa festa ci ricorda sempr ... 🔗ansa.it

Diretta Concertone Primo maggio, show di Gaia. Attese Elodie e Giorgia - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗leggo.it