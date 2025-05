Concertone Primo maggio siluro contro Gino Cecchettin | Lascia stare l' arte

Gino Cecchettin sul limitare i testi misogini? Mi dispiace, ma io su questa cosa sono assolutamente in disaccordo. Non abbiamo mai crocifisso Dario Argento quando in ‘Suspiria’ parlava di ammazzare le bambine. Né nessuno ha mai immaginato di ammazzarne perché ha visto il film". Così Enrico Melozzi, celebre direttore d’orchestra e artista, parlando con i cronisti nel backstage del Concertone del Primo maggio a Roma."Per me l’arte deve rimanere fuori dai dibattiti politici", ha continuo l’artista, sottolineando come, per parlarne con la giusta autorevolezza, "bisognerebbe avere anche la preparazione artistica". Melozzi ha però ammesso: "Mi rendo conto che il problema c’è e comunque nella trap il problema non sono i testi, ma gli arrangiamenti, la musica viene fatta in maniera pornografica". 🔗 Liberoquotidiano.it - Concertone Primo maggio, siluro contro Gino Cecchettin: "Lascia stare l'arte" "Cosa ne penso dell’invito disul limitare i testi misogini? Mi dispiace, ma io su questa cosa sono assolutamente in disaccordo. Non abbiamo mai crocifisso Dario Argento quando in ‘Suspiria’ parlava di ammazzare le bambine. Né nessuno ha mai immaginato di ammazzarne perché ha visto il film". Così Enrico Melozzi, celebre direttore d’orchestra e artista, parlando con i cronisti nel backstage deldela Roma."Per me l’deve rimanere fuori dai dibattiti politici", ha continuo l’artista, sottolineando come, per parlarne con la giusta autorevolezza, "bisognerebbe avere anche la preparazione artistica". Melozzi ha però ammesso: "Mi rendo conto che il problema c’è e comunque nella trap il problema non sono i testi, ma gli arrangiamenti, la musica viene fatta in maniera pornografica". 🔗 Liberoquotidiano.it

