Concertone Primo Maggio sconcerto in diretta | Chi ca*** è questo?

Primo Maggio. Tempo di Concertone. Concertone ovviamente a tinte rosse e ovviamente in piazza San Giovanni a Roma. L'evento organizzato dalla "triplice", eccezionalmente compatta: i tre principali sindacati insieme. Giusto per la musica.E sin dal principio, come sempre, l'evento si tinge di rosso: Leo Gassman apre le danze con - toh, che caso - Bella Ciao. Dunque sfilano artisti, cantano e si lanciano in proclami e appelli: alcuni sacrosanti, come quelli sulla sicurezza sul lavoro, altri oggettivamente un poco lunari. Già, c'era chi motteggiando Steve Jobs chiedeva di restare umani. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42462916Il Concertone è lungo. L'inizio intorno alle 14, la fine prevista dopo la mezzanotte. E insomma, i primi ad avvicendarsi sul palco non sono certo i "big", i nomi pesanti. 🔗 Liberoquotidiano.it - Concertone Primo Maggio, sconcerto in diretta: "Chi ca*** è questo?" . Tempo diovviamente a tinte rosse e ovviamente in piazza San Giovanni a Roma. L'evento organizzato dalla "triplice", eccezionalmente compatta: i tre principali sindacati insieme. Giusto per la musica.E sin dal principio, come sempre, l'evento si tinge di rosso: Leo Gassman apre le danze con - toh, che caso - Bella Ciao. Dunque sfilano artisti, cantano e si lanciano in proclami e appelli: alcuni sacrosanti, come quelli sulla sicurezza sul lavoro, altri oggettivamente un poco lunari. Già, c'era chi motteggiando Steve Jobs chiedeva di restare umani. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42462916Ilè lungo. L'inizio intorno alle 14, la fine prevista dopo la mezzanotte. E insomma, i primi ad avvicendarsi sul palco non sono certo i "big", i nomi pesanti. 🔗 Liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Concerto Primo Maggio a Taranto, dove vederlo: orario, scaletta, cantanti; Concertone del Primo maggio a Roma: i Patagarri scatenano la piazza al grido di “Free Palestine”; Sul palco del Concertone oltre 50 artisti, anche Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Gabry Ponte - A tutto rap con Shablo; Concerto del Primo Maggio 2025: la scaletta e gli orari di tutti gli artisti che si esibiranno al Concertone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concertone Primo Maggio Roma, le pagelle: Leo Gassmann (6) coraggioso, Bambole di Pezza (7) travolgenti - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in ... 🔗leggo.it

Chi c’è al Concerto del primo maggio 2025 - Oggi, primo maggio 2025, in occasione della Festa dei lavoratori ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “ Concertone ” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai ... 🔗ilpost.it

Il Concerto del Primo Maggio: Noemi, Ermal Meta e Big Mama padroni di casa. La scaletta - 1 maggio, Ermal Meta: "Chi lavora deve avere certezza di tornare a casa" "Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa, la missione per cui ci battiamo questa è proprio questa". Lo ha de ... 🔗msn.com