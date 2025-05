Concertone Primo Maggio | orari cantanti e dove vederlo

Maggio. A Roma si esibiranno non solo artisti famosiDopo un anno di esilio forzato al Circo Massimo, il Concertone del Primo Maggio ritorna nella sua casa. È tutto pronto ormai da giorni a Piazza San Giovanni per ospitare uno degli eventi più popolari per questa giornata di festa. Nato nel 1990 e promosso dai sindacati, la manifestazione vede per diverse ore esibirsi cantanti sia giovani che esperti per una giornata di musica, ma anche di richiesta di rispettare i diritti dei lavoratori.Concertone Primo Maggio: orari, cantanti e dove vederlo (Ansa) – cityrumors.itLa linea artistica è sempre la solita. Si parte il pomeriggio con i talenti della musica italiana che si esibiranno davanti a centinaia di persone e sotto gli occhi di Noemi, Ermal Meta e Big Mama, scelti anche quest’anno per condurre il Concertone. 🔗 Cityrumors.it - Concertone Primo Maggio: orari, cantanti e dove vederlo Ritorna in piazza San Giovanni uno degli appuntamenti storici di questo 1°. A Roma si esibiranno non solo artisti famosiDopo un anno di esilio forzato al Circo Massimo, ildelritorna nella sua casa. È tutto pronto ormai da giorni a Piazza San Giovanni per ospitare uno degli eventi più popolari per questa giornata di festa. Nato nel 1990 e promosso dai sindacati, la manifestazione vede per diverse ore esibirsisia giovani che esperti per una giornata di musica, ma anche di richiesta di rispettare i diritti dei lavoratori.(Ansa) – cityrumors.itLa linea artistica è sempre la solita. Si parte il pomeriggio con i talenti della musica italiana che si esibiranno davanti a centinaia di persone e sotto gli occhi di Noemi, Ermal Meta e Big Mama, scelti anche quest’anno per condurre il. 🔗 Cityrumors.it

Ne parlano su altre fonti

Concertone del Primo Maggio 2025, la scaletta, gli orari e dove vederlo in tv - Ecco la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2025 di Roma che torna in piazza San Giovanni con un cast di alto livello Tutto pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio di Roma che torna, dopo un anno di pausa a causa di lavori alla pavimentazione, in piazza San Giovanni. A condurre, dopo il successo della scorsa edizione, di nuovo il trio formato da Ermal Meta, Noemi e BigMama, con le incursioni del fisico Vincenzo Schettini. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Concertone di Taranto: orari, come arrivare e dove vedere in tv l’evento del Primo Maggio; Concerto primo maggio 2025: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Concerto Taranto primo Maggio 2025: orari, scaletta e come arrivare; Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Concertone Primo Maggio: la scaletta e gli orari esatti delle performance - Come di consueto il 1° maggio va di scena il concertone a Piazza San Giovanni in Roma, vediamo la scaletta dell'evento e gli orari delle esibizioni. 🔗notizie.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta con gli orari tv. Chi sono i cantanti (in ordine alfabetico) - Chi canta, chi conduce, a che ora si parte e dove vederlo in tv. Ecco tutto ciò che dovete sapere sul Concertone di Piazza San Giovanni. Tra i più attesi Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi ... 🔗msn.com

La scaletta del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma: orari e tutto quello che c'è da sapere - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di Piazza San Giovanni in Laterano ... 🔗msn.com