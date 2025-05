Concertone Primo maggio | Giorgia incanta la piazza Big Mama fa riflettere

piazza San Giovanni il Concertone del Primo maggio, tornato nella location storica dopo lo scorso anno. L'apertura è stata affidata a Leo Gassman

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Giorgia, Achille Lauro, Elodie e Ghali tra le star del Concertone del Primo Maggio: ecco il cast completo e come seguire l’evento in diretta - È stato svelato oggi in conferenza stampa a Roma il cast completo del Concertone del Primo Maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, che quest’anno torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati. Le star del concerto sono Giorgia e Achille Lauro. Presentano Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social Vincenzo Schettini. 🔗ilfattoquotidiano.it

