Concertone primo maggio David Parenzo su tutte le furie | Raccapricciante

Il primo maggio - con il suo celeberrimo Concertone - viene sfruttato ogni anno dalla sinistra per veicolare i propri messaggi: dagli attacchi al governo, fino alla propaganda gender. E, ovviamente, la guerra in Medio Oriente. Una band - i Patagarri, sconosciuta ai più - ha sfruttato il palco offerto loro dal sindaco dem Roberto Gualtieri per gridare il solito vecchio slogan: "Free Palestine". Ma nel farlo hanno deciso di storpiare una nota canzone ebraica. Così il buon David Parenzo si è fiondato su X per esprimere tutto il suo disappunto sulla canzone portata al Concertone dai Patagarri: "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri poi ho ascoltato la loro 'performance' in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente Raccapricciante!".

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

