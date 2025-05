Concertone Primo Maggio a Roma sul palco anche Martina di Limbiate

Limbiatese sarà protagonista oggi al concerto del Primo Maggio a Roma. Martina Ungarelli, in arte Cloe, è la cantante delle "Bambole di pezza", gruppo rock, pop e punk con una formazione esclusivamente femminile questa sera, giovedì Primo Maggio, si esibirà su uno dei palchi più prestigiosi d'Italia.

