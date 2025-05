Concertone Primo Maggio 2025 scaletta e orari delle esibizioni degli artisti

Concertone: ecco la scaletta del Primo Maggio 2025, l'appuntamento con la grande musica dal vivo torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori. Inoltre, sarà disponibile anche su Rai 3 e su Rai Play.scaletta del Primo Maggio 2025, artisti e orario d'uscitaOpening (ore 13:15)CyrusJoaoSOSCosmonauti BorghesiVincenzo CapuaDINìCHEFELLOWCORDIOLEO GASSMANNFine opening: ore 14:15 circaPomeriggio15:15Leo Gassmann (Palco A)Orchestraccia feat. Mundial (Palco A)Il Mago del Gelato (Palco B)RVM Vincitori CONTEST 1MNEXT + PremiazioneGiglio (Palco A)Mimì (Palco A)16:00Anna and Vulkan (Palco B)Anna Carol (Palco A)Bambole di Pezza (Palco B)Senhit (Palco A)Andrea Cerrato (Palco B)Pierdavide Carone (Palco A)Ele A (Palco A)17:00Tredici Pietro (Palco B)Centomilacarie (Palco A)Giulia Mei (Palco B)Anna Castiglia (Palco A)Mondo Marcio (Palco B)Dente (Palco A)Federica Abbate (Palco A)18:00I Patagarri (Palco B)Legno & Gio Evan (Palco A)Eugenio in via di gioia (Palco B)Giorgio Poi (Palco A)Gaia (Palco B)Shablo (Palco A)I Benvegnù (con Brunori e Ermal Meta) (Palco B)Fine pomeriggio – Pausa TG3 uscita dalla diretta alle 18:54La scaletta del concerto serale20:00INTRO con Noemi, Ermal Meta, BigMama + La Municipàl (Palco A)Concerto seraleCarl Brave (Palco B)Alfa (Palco A)Arisa (Palco B)Gazzelle (Palco A)21:00Lucio Corsi (Palco B)Elodie (Palco A)Brunori Sas (Palco B)Giorgia (Palco A)22:00Ghali (Palco B)Fulminacci (Palco A)Achille Lauro (Palco B)Joan Thiele (Palco A)23:00Franco126 (Palco B)Serena Brancale (Palco A)Luchè (Palco B)Rocco Hunt (Palco A)The Kolors (Palco B)00:00Gabry Ponte (Palco A)Chiusura RAI alle ore 00:15

