Concertone Primo Maggio 2025 i Patagarri | ‘Free Palestina’ insorge la Comunità Ebraica di Roma

Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio 2025, tra entusiasmo, denuncia e riflessioni profonde. La 35ª edizione dell’evento, organizzato da CGIL, CISL e UIL, ha avuto come tema centrale la sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”.Musica e denuncia sociale sotto il sole di RomaSotto un sole estivo, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia hanno trasformato la piazza in un campeggio urbano. Teli da spiaggia, ombrelloni e panini al sacco hanno fatto da contorno a un evento che si è confermato crocevia di musica, lotte sociali e memoria collettiva.Il palco è stato condotto dal trio Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal professore-star dei social Vincenzo Schettini, noto per la sua capacità di spiegare la fisica con semplicità e passione. 🔗 Notizieaudaci.it - Concertone Primo Maggio 2025, i Patagarri: ‘Free Palestina’, insorge la Comunità Ebraica di Roma Una maratona musicale lunga undici ore ha riempito piazza San Giovanni ain occasione deldel, tra entusiasmo, denuncia e riflessioni profonde. La 35ª edizione dell’evento, organizzato da CGIL, CISL e UIL, ha avuto come tema centrale la sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”.Musica e denuncia sociale sotto il sole diSotto un sole estivo, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia hanno trasformato la piazza in un campeggio urbano. Teli da spiaggia, ombrelloni e panini al sacco hanno fatto da contorno a un evento che si è confermato crocevia di musica, lotte sociali e memoria collettiva.Il palco è stato condotto dal trio Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal professore-star dei social Vincenzo Schettini, noto per la sua capacità di spiegare la fisica con semplicità e passione. 🔗 Notizieaudaci.it

